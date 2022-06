Liverpool s’offre l’attaquant uruguayen Darwin Nunez: «Je suis vraiment content d’être ici»

"Je suis vraiment content d’être arrivé à Liverpool", a déclaré l’Uruguayen, cité sur le site de son nouveau club. "J’ai joué contre Liverpool et j’ai déjà regardé beaucoup de leurs matches en Ligue des Champions, c’est mon style de jeu. Il y a de très grands joueurs dans ce club et je pense que cela va parfaitement me convenir."

L’arrivée de Nunez pourrait précipiter le départ de Sadio Mané. Le Sénégalais, au club depuis 2016 et sous contrat jusqu’en juin 2023, est cité du côté du Bayern Munich.