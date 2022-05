Jürgen Klopp confirme le départ de "la légende de Liverpool" Divock Origi

"Il est, et il sera toujours pour moi, une légende de Liverpool et l'un des joueurs les plus importants que j'ai jamais eus", a confié Klopp. "Cela peut paraitre étrange, compte tenu du nombre de matchs qu'il a disputés, mais c'est, et c'était, un pur plaisir de travailler avec lui."

"Ce n'est pas encore fini, parce que c'est maintenant le dernier match de Premier League et il mérite toutes les bonnes pensées que nous pouvons générer d'une manière ou d'une autre pour son avenir. Où qu'il aille, il aura du succès, à 100 pour-cent", a ajouté Klopp. "C'est un joueur exceptionnel, un garçon exceptionnel. Tout le monde dans l'équipe l'aime parce que c'est un gars détendu et un gars vraiment aimable. Donc oui, ce sera un moment difficile quand il partira. Pour nous, ce ne sera pas maintenant, mais quand ce sera le cas, ce sera dur, car depuis que je suis là, Div est là."

Liverpool recevra Wolverhampton dimanche avec l'espoir de doubler sur le fil Manchester City en championnat avant de défier le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions samedi prochain.