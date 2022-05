Officiel: accord entre Manchester City et Dortmund pour le transfert d’Erling Haaland

Le buteur norvégien, qui fêtera ses 22 ans le 21 juillet, avait rejoint Dortmund en provenance de Salzbourg en janvier 2020. Depuis lors, il a inscrit 85 goals et délivré 23 passes décisives en 88 matches avec le BVB. Cette saison, il compte 28 buts en 29 matchs dont 21 en 23 matchs de championnat d’Allemagne.

Recruté contre 20 millions d’euros, il avait une clause libératoire dans son contrat lui permettant de partir. Celle-ci est estimée entre 60 et 80 millions d’euros. Un temps cité en Espagne (Barcelone et Real Madrid), il est finalement en passe de rejoindre Manchester City, où a évolué son père Alf-Inge Haaland entre 2000 et 2003.