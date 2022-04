Cette fois-ci, c'est Tottenham qui aurait pris ses renseignements selon Fabrizio Romano. "Mais les Spurs ne sont pas seuls. Au moins cinq ou six autres équipes sont également sur les rangs", assure le journaliste dans son podcast "Here we go".

Souvent bien informé sur le marché des transferts, Romano est catégorique: Tielemans quittera Leicester à l'issue de la saison. "Il y a quelques mois, j'avais annoncé qu'il partirait cet été. Maintenant, c'est certain à 100%. Beaucoup de clubs sont intéressés. Y compris Tottenham. Mais les négociations sont encore loin d'être abouties."

Malgré cet intérêt, aucun contact n'a encore été officiellement établi. "Actuellement, les dirigeants ne négocient pas encore avec Leicester ou le joueur lui-même. Par contre, ils explorent cette piste avec attention." Surtout, Tottenham va devoir absolument se qualifier en Ligue des champions pour espérer signer l'ancien du RSCA. "Pour les Londoniens, c'est primordial. C'est pourquoi le joueur va devoir attendre encore quelques semaines avant de faire un réel choix. Mais la piste Tottenham est sérieuse."

Arrivé en prêt de Monaco lors du mercato hivernal en 2019, le Diable rouge est devenu une pièce maîtresse de Brendan Rodgers. L'été suivant, les Foxes avaient dépensé 45 millions d'euros pour le faire venir définitivement. Malgré ses 119 rencontres en Angleterre, son prix a baissé. La faute à un contrat qui se termine en 2023. Aujourd'hui, il est estimé à 30 millions de Livres.

Mais les Spurs possèdent de nombreux atouts. Ils jouissent de superbes installations et sont dirigés par l'un des meilleurs entraîneurs de la planète avec Antonio Conte. L'Italien mise actuellement sur le duo Pierre-Emile Hojbjerg - Rodrigo Bentancur au milieu. Mais il souhaiterait également apporter un peu plus de créativité dans le coeur du jeu.

Dans son édition du jour, le Times corrobore les informations du journaliste Sky Sports. Mais, selon le très sérieux journal, la priorité se nomme... Christian Eriksen. De retour sur les pelouses d'Angleterre après son malaise cardiaque, le Danois s'éclate. Alors qu'il a signé cet hiver, il a déjà marqué un but et donné deux passes décisives sous les couleurs de Brentford. Et les Spurs sont également intéressés à l'idée de faire revenir celui qui avait brillé sous les couleurs du club entre 2013 et 2020. D'autant plus qu'il ne coûtera pas un euro car il possède actuellement un contrat jusqu'en juin avec le promu.

Pourquoi ne pas voir les deux milieux porter la vareuse londonienne? Cela paraît peu probable car les deux joueurs ont un peu le même profil. Mais les supporters peuvent toujours rêver d'un tel scénario.