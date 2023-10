Loïs Openda déjà en avance sur sa meilleure saison : “Mais je peux encore en marquer plus”

”C’était un match typique de Darmstadt, très difficile pour nous, résume Openda, sans qui Leizpig aurait probablement très difficilement percé le bloc défensif du promu. Mais nous avons gagné, c’est le plus important. Je suis juste content d’avoir marqué deux buts, mais je peux en marquer plus. Je dois travailler là-dessus.”

Il est vrai que le Diable rouge aurait pu faire encore mieux avec l’une ou l’autre prises de décisions plus adéquates. Mais son doublé – son tout premier en Bundesliga – résonne déjà comme une belle réponse à sa prestation plutôt décevante en équipe nationale contre l’Autriche. Ses performances avec Leipzig en ce début de saison dépassent même ses deux précédentes campagnes, avec Lens et Vitesse, pourtant déjà très riches en buts.

En douze rencontres avec le club allemand, Openda a déjà marqué sept fois. Soit un but toutes les 122 minutes. Lors de sa saison record aux Pays-Bas il y a deux ans (24 buts), il n’avait atteint les sept réalisations qu’à la fin du mois de novembre, après vingt apparitions, pour terminer avec une moyenne d’un but toutes les 169 minutes. Même constat à Lens (toutes les 133 minutes) où son septième but est arrivé après treize matchs de Ligue 1.

Actuel cinquième du classement des buteurs de Bundesliga (derrière Guirassy, Kane, Boniface et Wind), l’ancien Brugeois est aussi l’actuel meilleur réalisateur belge évoluant à l’étranger, à égalité avec Romelu Lukaku. Et s’il parvient à trouver davantage de constance dans les prochaines semaines, son total devrait encore s’envoler. L’attaquant devra également apprendre à gérer ses émotions. Son deuxième but, célébré devant les fans de Darmstadt, a en effet provoqué pas mal de remous en Allemagne. Il a d’ailleurs été rappelé à l’ordre par son directeur sportif après le match.