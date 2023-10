Diables Rouges: Openda en avance sur sa meilleure saison en club

On connaît sa capacité à marquer des buts grâce à sa vitesse en plongeant dans le dos de la défense. On connaît aussi ses qualités de la tête. Mais on connaissait moins son jeu dans les petits espaces. Par deux fois, Loïs Openda est parvenu à s’y infiltrer ce samedi (1re et 27e), au cœur de la défense de Darmstadt, pour faire parler sa finition depuis les abords du petit rectangle.