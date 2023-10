”C’est le début de nombreuses années ici pour lui” : Jérémy Doku adulé comme jamais par Pep Guardiola

”Après quelques résultats difficiles (NdlR : deux défaites consécutives en championnat) ces dernières semaines, cette victoire est importante mentalement et j’espère que nous pourrons continuer comme ça, s’est réjoui Jérémy Doku au micro du média du club. C’était un match difficile mais nous sommes une bonne équipe, la meilleure équipe pour moi. Et nous devons le prouver à chaque fois que nous sommes sur le terrain.”

D’autant que ce 21e succès consécutif à domicile, toutes compétitions confondues, permet à Manchester City d’établir un nouveau record pour une équipe de Premier League. “Je suis vraiment heureux de l’impact de Jérémy depuis son arrivée chez nous, a commenté Pep Guardiola, qui a tenu des mots forts envers sa recrue estivale de 21 ans. C’est un ailier exceptionnel. Il est tellement intelligent dans les domaines défensifs et devant, il laisse parler sa qualité. C’est le début de nombreuses années pour lui dans ce club.”

Devant Grealish

L’ancien Anderlechtois impressionne à tel point que son concurrent Jack Grealish, international anglais acheté 117 millions d’euros il y a deux ans, a débuté les quatre derniers matchs de championnat sur le banc. “Jack est plus dans le contrôle. Il n’a pas la vitesse d’un contre un comme Jérémy. Et aujourd’hui, je pensais qu’il fallait un joueur plus fort en transition parce que Brighton allait plus souvent nous prendre le ballon avec leur défense individuelle.”

C’est Phil Foden qui a été choisi pour occuper l’aile droite, alors que Doku était à gauche. “Mais Jérémy peut aussi parfaitement jouer à droite, observe Guardiola, qui a pour le moment surtout utilisé le Belge à gauche. Mais il n’est pas uniquement habitué à la gauche. Il y a des années, on disait que le joueur gauche devait rester à gauche et le droit à droite. Mais maintenant, c’est différent.”

Cette polyvalence devrait en tout cas permettre à Jérémy Doku, auteur de son premier assist en Premier League, d’encore faire grimper ses statistiques (3 buts et 2 assists) et d’enchaîner les titularisations. À commencer par déplacement de mercredi en Ligue des champions face aux Young Boys, même si Guardiola pourrait en profiter pour le faire souffler avant le derby de dimanche à Manchester United.