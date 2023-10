Les Belges à l'étranger: Manchester City renoue avec la victoire, Philippe Clément signe une première victoire

Julian Alvarez (7e) a ouvert la marque sur une belle passe en profondeur de Doku. Erling Haaland (19e) a fait le break avec une puissante frappe aérienne. En seconde période, les 'Seagulls' ont inquiété les hommes de Guardiola avec une réalisation d'Ansu Fati (73e).

Dans le même temps, Nottingham, avec Orel Mangala toute la rencontre, a été contraint au partage face à Luton qui a inscrit deux buts in extremis (2-2). Les locaux se classent 15e avec 10 points, deux rangs au-dessus de Luton, où Thomas Kaminski a joué tout le match et ses 5 points.

Après la pause, Chris Woods (48e, 76e) a débloqué la rencontre avec un doublé. Dans les dernières minutes, les 'Hatters' sont revenus à la charge via Chiedozie Ogbene (83e) et Elijah Adebayo (90+2e).

Du côté de Burnley, les hommes de Kompany se sont inclinés à Brentflord (3-0) et restent bloqués à l'avant-dernière position avec seulement 4 points. 'Les Bees' ont pris la victoire grâce à Yoane Wissa (25e), Bryan Mbeumo (62e) et Saman Ghoddos (87e). Ils pointent actuellement au 14e rang avec 10 points.

Plus au nord du Royaume-Uni, Philippe Clément a signé une belle victoire pour sa première aux commandes des Rangers face à Hibernian (4-0), dans le cadre de la 9e journée de Premiership. Nicolas Raskin, auteur du deuxième but, a joué toute la rencontre sur la pelouse de l'Ibrox Stadium.

En première période, Abdallah Sima (22e) a mis le feu aux poudres et Raskin (45e) a doublé la mise. Après l'heure de jeu, les Rangers ont bouclé le dossier avec un deuxième but de Sima (65e) et une réalisation de Cyriel Dessers (80e).

Avec 18 points, la nouvelle équipe de Philippe Clément se hisse à la deuxième place de la première division écossaise. Hibernian occupe la 9e place avec 9 unités.