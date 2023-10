Leandro Trossard égalise pour Arsenal dans un match complètement fou face à Chelsea (vidéos)

Tout d’abord avec une erreur incroyable de Robert Sanchez, le gardien des Blues, qui a permis à Declan Rice de réduire la marque à la 77e minute.

Ensuite, Leandro Trossard a égalisé pour faire taire Stamford Bridge. Monté au jeu à la 78e minute de jeu, le Diable rouge était présent au second poteau pour envoyer le ballon au fond des filets sur un centre profond de Bukayo Saka.

Il s’agit du quatrième but de la saison pour l’ancien genkois qui revient tout juste de blessure et avait manqué le rassemblement des Diables rouges. Le score ne bougera plus et Arsenal garde alors son invincibilité en Premier League.