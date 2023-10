"Mon collègue du Brésil m’a contacté"

À plusieurs reprises, il a félicité les 35 000 fans pour leur patience. "Honnêtement, le public a été merveilleux, dit Stienlet, qui parle aussi parfaitement le français. Tout le monde est resté calme et malgré la situation tendue et les heures d’attente, l’ambiance était formidable. Quand les fans belges se sont mis à scander 'Sweden' et que les Suédois ont chanté 'Belgium', j’avais la chair de poule. Cette solidarité entre les deux camps m’a touché. Personne ne m’a dit que je devais donner des compliments aux gens, mais ils le méritaient. Je crois que l’Union belge a apprécié mes interventions. Le CEO Manu Leroy m’a remercié."

Certains joueurs sont aussi venus trouver le speaker. "Carrasco et Sels voulaient au plus vite voir leur famille. On s’est chargé d’eux. J’ai un bon lien avec les joueurs. En fait, j’ai été engagé après avoir présenté un quiz pour ING entre supporters et joueurs à Tubize, en 2017. Après ce quiz, Jan Vertonghen avait demandé s’il pouvait poser en photo avec moi, pour ses enfants. Et les frères Lukaku – Jordan était dans la sélection à cette époque – avaient fait un pari pour 100 euros : l’un disait que j’étais acteur à VTM, l’autre prétendait que c’était pour Ketnet, à la VRT (rires)."

Stienlet a accompagné les Diables aux Coupes du monde de 2018 et 2022. "Forcément, il y a un lien qui se crée entre les speakers de tous les pays. Lundi soir, ils m’ont tous contacté pour avoir de mes nouvelles : celui d’Allemagne, du Brésil, de la France, de l’Angleterre. J’ai même reçu des messages de mes collègues du Canada et du Japon. Cela fait chaud au cœur."