La fédération a répondu dès ce mardi : non. "Votre ticket du match contre la Suède ne sera pas remboursé, mais nous examinons comment nous pouvons faire un geste commercial. Plus d’informations à ce sujet suivront plus tard", écrivait-elle sur son site web.

Il est par contre possible de demander un remboursement s’il y a encore de l’argent sur la carte cashless après cette soirée où tous les bars et food-truck ont évidemment fermé rapidement. Un lien est disponible sur le site de la fédération pour obtenir la procédure de remboursement.