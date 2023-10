De nombreux journalistes et caméras étaient présents devant l’enceinte du stade pour guetter son arrivée. Hazard a répondu à quelques questions avant la rencontre : “Le football a été une grande partie de ma vie. Cela va certainement me manquer. Mais je reste proche du terrain : je le suis et mes enfants jouent également. Je n’ai jamais eu la chance d’évoluer pour un club belge mais bon… Cela va être une très belle soirée.”

Une soirée qui devrait être marquée par la pluie abondante qui risque de tomber sur Calais tout au long de la rencontre. Pour son dernier match, Eden Hazard n’est décidément pas gâté.