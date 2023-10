6 assists, un but : Eden Hazard de retour sur les terrains pour un match caritatif (vidéo)

Eden Hazard, qui a annoncé la fin de sa carrière professionnelle le 10 octobre, a participé à un match caritatif qu’il a remporté (11-2, mi-temps 7-0) avec le Variétés Club de France à Calais. L’ancien capitaine des Diables Rrouges a montré de beaux restes en donnant six assists et en marquant un but.