Le chef de la sécurité suédoise a résumé la situation: "On nous a averti avant le match qu’il y avait eu une attaque sur des supporters suédois. Dès lors, il fallait décider si on arrêtait tout de suite ou à la mi-temps. La police belge nous a ensuite informés que l’on serait plus en sécurité dans le stade et a décidé d’arrêter à la mi-temps. Les supporters suédois ont alors eu l’information."

Quant à Jan Andersson, il estimait, lui, que le football n’avait plus aucune importance dans pareil contexte.

"À la mi-temps, je trouvais que mes joueurs avaient la bonne attitude tout en sachant que l’Autriche avait fait le boulot, expliqua le sélectionneur suédois. C’est alors que nous avons été mis au courant du drame. Une profonde tristesse a gagné le vestiaire.

Faut-il finir ce match? Ce n’est plus très important, peu importe, la Belgique est de toute façon qualifiée pour l’Euro. On vit dans un monde de fous. En Suède, il y a actuellement de nombreuses victimes des armes à feu dans la société. Je suis très triste et toutes mes pensées vont aux familles des victimes."

Victor Lindelof, le capitaine, était sous le choc. "Nous avons tout de suite été d’accord pour arrêter le match. J’en avais discuté avec des équipiers et des joueurs belges, dit-il.

Le plus important était que les supporters soient en sécurité. Dans le vestiaire, l’émotion était forte. Nous avons contact"nos familles respectives pour les rassurer au plus vite."