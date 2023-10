Belgique - Suède arrêté: un soir où le foot ne comptait plus

"Suite à ce qu’il s’est passé dans le centre de Bruxelles, les joueurs ont demandé d’arrêter le match. Restez à vos places jusqu’au moment ou les services de sécurité vous autorisent à sortir."

Deux supporters suédois avaient été tués avant le coup d’envoi dans une rue de Bruxelles, à trois kilomètres du stade. Le service policier s’était renforcé et était sur les dents avant même que la nouvelle soit rendue publique.

Les joueurs n’étaient pas au courant du drame en commençant le match. Tous les supporters non plus. Si l’ambiance était très calme, une tribune belge a réussi à lancer une "ola" alors que les Suédois menaient au score. Quand Lukaku a égalisé sur penalty, le but a été fêté normalement, notamment sur le banc belge.

Pendant la mi-temps, les festivités prévues ont été annulées, comme la mise à l’honneur du retraité Kevin Mirallas. Les joueurs réservistes, qui s’échauffaient sur la pelouse, ont été mis au courant par le directeur technique Frankie Vercauteren qu’il fallait rentrer.

Panique à l’extérieur du stade

Juste autour de l’enceinte, les policiers ont demandé à toutes les personnes de rentrer dans le stade. Sur le parking, le personnel des cars de la régie télé, qui préparaient les images pour la reprise du match, a dû dare-dare quitter les véhicules pour se mettre à l’abri dans les tribunes. Dans une certaine panique.

Pendant ce temps, dans un bureau du stade, les dirigeants suédois et belges discutaient de la suite à donner à la soirée, en compagnie des autorités de l’UEFA. Une fois la décision prise, le président de la fédération suédoise, Fredrik Reinfeldt, a pris la parole dans la salle de presse.

Ancien Premier ministre de la Suède, il a appelé à la sécurité des Suédois, avant toute chose. "Le football n’est pas important dans ce genre de circonstance. On va être très prudent et demander à nos supporters de ne pas afficher de maillots jaunes. Le niveau de sécurité va être relevé au pays."

Solidarité entre supporters

Manu Leroy, le CEO de la fédération belge, devait s’exprimer dans la foulée mais les discussions avec les autorités depuis la piste d’athlétisme, ont duré longtemps. Il a commencé à parler après le bouclage de cette édition.

Pendant ce temps, dans les tribunes, le speaker renouvelait régulièrement ses appels, demandant à tous les supporters de rester à leur place. "L’endroit le plus sûr est ici. Les services de sécurité s’occupent de la situation."

Si certaines personnes quittaient leur siège pour se réchauffer dans la salle de presse, dans le calme, les autres étaient confinées sur leur siège en tribune. Les Belges ont commencé à crier "Sweden" puis la partie du stade réservée aux Suédois répondait par des "Belgium". Le tout avec les lampes allumées sur les GSM. L’ambiance restait positive, comme une réponse au drame.

Le réseau téléphonique a vite été saturé. Tout le monde voulant donner des nouvelles de ce qu’il était en train de se jouer sous leurs yeux.

Certains Diables (Doku, Vanheusden, Carrasco, Mangala) sont venus chercher les membres de leur famille dans la tribune pour les emmener dans la zone des vestiaires.

Vers 23 h 45, à l’heure de boucler ce papier, les 35 000 personnes (selon le chiffre officiel) présentes ce lundi au stade Roi Baudouin ont commencé à évacuer l’enceinte, bloc de tribune par bloc de tribune.