"Lukaku rêvait d’être le meilleur au monde et n’en est pas loin"

"À 16 ans, Romelu me disait qu’il voulait être le meilleur au monde, avoir les meilleures statistiques sur la scène internationale. Et finalement, il y est presque." Johan Walem a un sourire dans la voix au moment de faire travailler sa mémoire et évoquer l’époque où il coachait Big Rom chez les U21 d’Anderlecht.

Entre Ronaldo et Messi

Que de chemin parcouru depuis. Avec un coup d’accélérateur qui ferait pâlir d’envie Max Verstappen après l’Euro 2016. Un chiffre résume à quel point Lukaku est devenu une référence mondiale ces sept dernières années.

Depuis août 2016, il a planté 61 buts sous la vareuse de l’équipe nationale belge. Seul un joueur a réussi à faire mieux : Cristiano Ronaldo avec trois réalisations de plus, notamment grâce à un doublé vendredi soir. Lionel Messi ? Laissé à 11 longueurs. Harry Kane ? Sept buts derrière le Belge.

L’arrivée de phénomènes comme Kylian Mbappé et Erling Haaland renverra Lukaku plus bas dans ce top dans les années à venir mais à 30 ans, le paramètre de continuité fait sa force par rapport aux jeunes loups du football mondial.

"Je vais dire quelque chose de très honnête, annonce Johan Walem. Je ne suis même pas frappé de le voir là. Depuis qu’il est gamin, il est une machine à marquer. C’est inscrit dans son ADN et ça n’a pas de prix pour ses clubs ou sa sélection. Peu importe le maillot ou les circonstances, il marque. Je plains ceux qui tentent de le stopper. Quand il est lancé à pleine vitesse, il ne peut être stoppé. Les défenseurs lui rebondissent dessus."

Notre consultant Alex Teklak a un sourire en abordant cette nouvelle statistique folle de. "Je vois ce classement et je vois au sommet deux joueurs qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Et particulièrement Cristiano Ronaldo qui est progressivement passé de joueur de percussion à attaquant de rectangle. La mue de Lukaku est différente mais n’en reste pas moins impressionnante."

L’apprentissage italien et la prise de confiance

Lukaku a dû prendre un avion direction Milan pour se parer de sa tenue de gala. Dans la capitale de la mode, le Belge a enfilé son bleu de travail. Pas de place pour le bling-bling sous Antonio Conte. "L’équipe nationale a profité du travail de Lukaku en club, explique Alex Teklak. Sa période italienne sous Conte et Inzaghi reste sa meilleure selon moi. Avant, on moquait sa première touche. Ses coachs en ont fait une arme. Conte lui a demandé de participer davantage au jeu et l’a inclus dans un football au sol dans lequel il parlait plus avec ses pieds que son jeu de tête. Ils n’ont pas mis de côté son jeu dos au but mais l’ont fait passer dans une autre dimension."

L’Italie est une capsule temporelle du football européen, un monde avec ses propres codes. "Tu y es dédié à la cause de ton entraîneur, tu bosses des heures d’entraînement spécifiques. Tu y adhères ou tu détestes, dit Johan Walem, ancien joueur de Serie A. Je suis un passionné du jeu et de la perspective de m’améliorer tous les jours. Et Romelu est dix fois pire que moi. Il est carrément sur une autre planète. Il est obsédé par son travail. Tactique et physique."

Tedesco comme Martinez

Johan Walem pose une remarque clé sur le développement de Romelu Lukaku : "Chaque coach depuis 2016 (NdlR : à l’exception de Thomas Tuchel à Chelsea) construit son équipe autour de lui."

Le premier à avoir compris ce paramètre de l’équation Lukaku : Roberto Martinez. "Il y a eu un avant-après Martinez, expose Walem. Il était déjà déterminant mais s’est transformé en leader. Au fil des années, il a davantage pris ses responsabilités. La progression de son statut n’a été que crescendo."

Avant 2016, la relation entre Romelu Lukaku et l’équipe nationale belge n’avait rien d’une histoire d’amour. De ses débuts en 2010 à l’Euro 2016, il a marqué 17 buts en 51 matchs. Depuis, il a joué 60 matchs de plus pour un total de 61 buts.

Ce rythme effréné, Alex Teklak l’explique d’abord par une différence de perception. "Sous Marc Wilmots, il avait l’étiquette de joueur de contre-attaque. Il n’était pas que ça mais il a fallu que des coachs prennent la peine de le faire jouer autrement, dans un rôle plus complet. Son évolution est liée à son utilisation. À l’exploration d’autres pistes, à l’ouverture de nouvelles portes."

Roberto Martinez l’a directement confirmé comme numéro 1 incontesté. "En lui donnant de responsabilité à la hauteur de son talent et de son implication, Martinez a permis à Lukaku d’être mieux servi par ses équipiers mais aussi de mieux faire jouer tous les talents qui l’entouraient, dit Teklak. La gestion humaine du sélectionneur a été la clé pour qu’il passe de joueur dont la relation avec l’équipe nationale est passée de tendue à forte. Domenico Tedesco l’a compris et en a fait une pièce maîtresse de l’équipe. Sa titularisation contre l’Azerbaïdjan alors qu’il avait à peine quelques minutes de jeu dans les jambes. Ça a été un boost de confiance pour Lukaku et une manière de lui dire qu’il était un des patrons du groupe."

Mourinho s’est adapté

"J’ai eu deux saisons compliquées", a expliqué Lukaku lors de sa prise de parole la semaine passée. Il a précisé que les circonstances ne lui avaient pas été favorables. Sans le citer, il veut parler du manque de connexion entre Thomas Tuchel et lui à Chelsea. La saison passée, les blessures l’ont forcé à faire deux pas en arrière à chaque nouveau pas en avant.

"Mais Lukaku a pour lui son incroyable caractère, explique Walem. Il en fait parfois un personnage à part. Il peut connaître des moments de creux mais se relève toujours. Personne n’aurait imaginé un tel départ avec la Roma après un été sans football et tant de critiques à son sujet."

Lukaku doit ses sept buts en huit matchs à ses qualités hors norme. Pour les exploiter, José Mourinho a mis toutes chances de son côté. "Et cela a commencé en reprenant ce qui avait bien fonctionné par le passé, analyse Teklak. Lukaku n’a jamais été aussi bon en club qu’avec Lautaro Martinez à ses côtés. Son association avec Paulo Dybala a des airs de duo idéal. Mourinho est dans le prolongement de ce qu’on fait les anciens coachs de Lukaku."

Johan Walem considère que "Mourinho a adapté son équipe à Lukaku." Ce que confirme Teklak. "Le coach portugais cristallise encore plus la responsabilité d’un joueur. C’est un pur manager. Sa plus grande qualité est la gestion des hommes et la capacité à les responsabiliser. Lukaku adore cela."