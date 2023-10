Cédric Nuozzi avait ouvert le score pour la Belgique (21e), mais c’est la Corée qui est rentrée aux vestiaires avec l’avantage grâce à’Inwoo Back (27e) et Doyong Yoon (33e). Ce dernier s’est même offert un doublé dès la reprise (46e).

Menés de deux buts, les jeunes joueurs de Pocognoli ont réduit l’écart grâce à Robin Mirisola (65e), puis ont égalisé sur le fil avec un but de Trey Samuel Ogunsuyi (90e+2). Ils ont ensuite remporté l’épreuve des tirs au but.

Mercredi, les U18 l’avaient déjà emporté aux tirs au but en préparation face à l’Angleterre, après un score nul (1-1) dans le temps réglementaire, à Marbella également. Après des rencontres contre la Norvège, la Suède et donc l’Angleterre, c’était le quatrième match sur le banc pour Pocognoli et Vermaelen.

La Belgique U19 s'incline en préparation contre la France

L'équipe belge de football des moins de 19 ans s'est inclinée ce samedi contre son homologue française (2-0) lors d'un match de préparation à Marbella, en Espagne.

L'équipe de France, entraînée par l'ancien international Bernard Diomède, a fait la différence à l'heure de jeu, grâce à des réalisations d'Eliesse Ben Seghir (57e) et Steve N'Goura (60e).

Mardi midi, une deuxième rencontre attend les jeunes joueurs de Wesley Sonck à Marbella, avec un derby des plats pays contre les Pays-Bas.

Les U19 débuteront ensuite en Albanie un mini tournoi qualificatif pour l'Euro 2024 en Irlande du Nord du 15 au 28 juillet, avec des matches contre la Slovénie (15 novembre), l'Albanie (18 novembre) et l'Eire (21 novembre) dans le groupe 13.

Les deux premiers de cette poule de quatre seront directement qualifiés pour la compétition, qui a lieu tous les ans, et le troisième devra passer par un barrage. La Belgique ne s'était pas qualifiée en 2023.