Vertonghen après la qualification des Diables pour l’Euro : “On est juste sous la France et l’Angleterre”

Vertonghen se réjouit de voir les jeunes faire la différence. “J’avoue qu’à un certain moment, je me demandais si la relève serait assurée. Mais quand je vois tous les jeunes qui percent maintenant, c’est incroyable. Tout n’était pas parfait, mais la vitesse que nous avons en attaque est exceptionnelle. Si je devais jouer contre des gars pareils, je ne saurais pas comment faire.”

En 2013, Vertonghen s’était qualifié pour la première fois. “Je me souviens de la fête dans le vestiaire. C’était la folie. Maintenant, on dirait que c’est une chose normale de se qualifier, ce qui n’est pas le cas. En retournant dans le vestiaire, je vais essayer de motiver les joueurs à faire une petite fête.”

Matz Sels a brillé face à l’Autriche : “Je joue dans l’ombre en France, mais je suis là”

Matz Sels était un homme heureux après la rencontre en Autriche. “J’ai montré qu’on peut compter sur moi. On a plusieurs bons gardiens en Belgique. On est tous nés dans l’année 1992. En équipes nationales de jeunes, il y avait déjà une lutte entre nous. Personnellement, je joue dans l’ombre, dans le championnat français. Mais j’ai quand même montré que je suis là. Bien sûr que j’aurais aimé garder le zéro pour la 3e fois de suite. Le premier but de l’Autriche ? Son tir était vraiment bien placé et le ballon a rebondi juste devant moi sur un terrain mouillé.”

Vermeeren : “Je n’ai pas encore dû chanter”

Arthur Vermeeren a fait ses débuts avec Mandela Keita. “Ce n’était pas évident de monter à ce moment du match. J’ai déjà joué deux matchs de Ligue des champions, mais le jeu va encore plus vite ici. Tout le monde m’a bien accueilli cette semaine. Si j’ai déjà dû chanter ? (Rires) Non, pas encore. Ce n’est pas mon truc, mais j’ai quand même une chanson en tête…”