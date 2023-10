Le résumé du match

Le début de match est compliqué. L'Autriche est offensive mais la Belgique peut compter sur le grand Onana pour faire le ménage au milieu ou en défense. Les supporters sont aussi chauds que leurs joueurs, par ailleurs. Contre toute attente, sur une superbe reconversion et un beau solo de Lukebakio, la Belgique ouvrait le score au quart d'heure.

À l'approche de la 20e, l'Autriche enchaîne les attaques. Il fallait un gros arrêt de Sels pour éviter l'égalisation venue du pied de Sakaria. Presque dans la foulée, c'était grâce à trois Diables qui donnaient de leurs corps, surtout Faes, que la Belgique évitait de nouveau un but. Onana y répondait avec un boulet de canon de loin, après l'un des défilés de Doku, bien dévié par le keeper autrichien.

Le direct

Les compositions

En l’absence de Courtois et de Casteels (malade), Tedesco a du faire un choix derrière et ce sera Sels. Surprise devant : Lukaku et Openda sont enfin associés ! C'est bien Lukebakio qui prend le flanc droit, alors que Carrasco et Tielemans sont renvoyés sur le banc.

Autriche : Schlager – Wober, Danso, Lienhart, Laimer – X. Schlager, Seiwald, Wimmer – Grillitsch, Baumgartner, Sarkaria.

Belgique : Sels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Onana, Mangala - Lukebakio, Doku, Openda, Lukaku