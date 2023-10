Qui seront les principaux dangers de l’Autriche? “Nous avons encore beaucoup de qualité dans nos rangs”

"Les Belges ne savent pas exactement comment ni avec qui nous jouerons, et nous ne le leur dirons certainement pas aujourd’hui, a ironisé Ralf Rangninck ce jeudi. Mais nous avons encore beaucoup de qualité dans nos rangs", se motive son médian Christoph Baumgartner, qui pense en particulier à l’impressionnant entrejeu qu’il formera avec les Sabitzer, Laimer ou Schlager.

Christoph Baumgartner Milieu offensif/Leipzig

Loïs Openda aura certainement rancardé Domenico Tedesco sur les talents de Baumgartner. L’ancien joueur d’Hoffenheim poursuit son ascension depuis son arrivée à Leipzig cet été. Et même s’il n’a pas encore débloqué son compteur en club, le milieu offensif (ou ailier) a déjà montré ses qualités à la finition. Il est d’ailleurs le meilleur réalisateur autrichien de cette campagne qualificative (3 buts) derrière Gregoritsch. "L’ambiance dans l’équipe est très bonne. Si nous jouons collectivement, je suis sûr que nous aurons une chance", assure-t-il.

Kevin Danso Défenseur/RC Lens

Le solide défenseur central lensois (1,90m) doit remplacer David Alaba et surtout s’occuper personnellement de Romelu Lukaku. "Nous formons une unité, avons des objectifs clairs et savons ce que nous voulons réaliser, affirme-t-il, déterminé. La Belgique a beaucoup de qualités offensives. Nous devons faire de notre mieux, être très concentrés et riposter avec tout ce que nous avons."

Marcel Sabitzer Milieu/Bor. Dortmund

En l’absence d’Alaba, l’ancien joueur du Bayern et de Manchester United est la star de cette équipe. Et même s’il était un temps incertain à cause d’une gêne musculaire, le médian du Borussia Dortmund pourra tenir son rang. Il manquera toutefois encore de rythme, puisqu’il n’a plus joué avec le BVB depuis le match de Ligue des champions face au PSG, le 19 septembre. Nicolas Seiwald (Leipzig) pourrait donc débuter à sa place pour créer un vrai trident de Leipzig, avec Baumgartner et Schlager.

Konrad Laimer Milieu/Bayern Munich

Utilisé comme milieu droit en sélection mais capable d’évoluer un cran plus haut ou même de dépanner en tant qu’arrière droit, le vice-capitaine Konrad Laimer apporte beaucoup de polyvalence à cette équipe. Absent au match aller à Bruxelles, il sera cette fois aligné. Soit aux côtés de Sabitzer (ou Seiwald) et Schlager dans l’entrejeu, soit pour compenser les absences au poste de back droit.

Sasa Kalajdzic Attaquant/Wolverhampton

Le principal point d’interrogation réside dans l’attaque. Vu les forfaits d’Arnautovic et Gregoritsch, Ralf Rangnick doit innover. Et Sasa Kalajdzic, rappelé en urgence, fait office d’unique vrai buteur. "Il est définitivement une option. Mais il ne pourra certainement pas jouer 90 minutes", a expliqué le sélectionneur qui fait référence à la longue indisponibilité de son joueur qui revient seulement en forme aujourd’hui. "Est-il plus judicieux de le titulariser ou est-il plus logique de faire sortir du banc ? Nous avons un autre match lundi, nous ne pouvons pas l’oublier."

Junior Adamu (Fribourg), Florian Kain (Cologne) ou Patrick Wimmer (Wolfsbourg) seront les autres options offensives. Mais quoi qu’il arrive, Ralf Rangnick devra innover. "Attendez la feuille de match demain. Il se pourrait même que lorsque vous la verrez et m’interviewerez avant le match, vous vous demanderez encore : qui joue à quel poste", a-t-il conclu avec le sourire ce jeudi.