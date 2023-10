Lukebakio : "Je suis comme un gosse"

Jérémy Doku se montrait surtout positif à l’issue de cette victoire. "Ce fut un match très difficile , dit le joueur de Manchester City. Le point positif, c’est qu’on est resté ensemble quand ils sont revenus au score. On a été présent mentalement alors qu’ils poussaient. Globalement, on a bien joué en marquant des beaux buts. On a atteint notre objectif qui était d’aller à l’Euro. C’est vrai qu’en 1re mi-temps, nous étions trop bas, mais on a rectifié le tir après la pause. Au milieu de terrain, on n’a pas toujours eu la présence qu’il fallait. Cela dit, nous avons montré que l’on a beaucoup de qualités individuelles. Je suis content."