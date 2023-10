Il a encaissé ses premiers buts en équipe nationale, mais n’était pas fautif. Deux ou trois arrêts importants en début de partie.

Castagne - 6

Il a sauvé le ballon à même la ligne avant le repos. Pour le reste assez moyen à la relance.

Faes - 6

Pas très à l’aise en début de match, avec quelques pertes de balle. Prestation correcte par la suite.

Vertonghen - 6,5

Sa défense était parfois fébrile, mais il a tenu bon lors de cette fin de match extrêmement compliquée.

Theate - 6

Il a fait son match. Il n’était certainement pas le maillon faible en défense mais sa faute de main était évitable.

Mangala - 5

Carte jaune assez tôt dans le match. Face à un entrejeu plus peuplé, il avait du mal à garder le ballon.

Onana - 6

Souvent seul face à un surnombre d’adversaires, il a abattu un énorme boulot mais il devra limiter son nombre de cartes jaunes. Son exclusion a failli coûter très cher.

Doku - 7

Il a enchaîné les longs efforts et les dribbles. Il était souvent intenable et a donné un magnifique assist à Lukaku. Un peu nonchalant sur le premier but encaissé

L’homme du match : Lukebakio - 8

Deux occasions, deux buts. Son premier but était le fruit d’une formidable action individuelle, son deuxième but était un coup de chance.

Openda - 3

Il n’a pas su utiliser sa vitesse et a multiplié les pertes de balle. Il n’a pas saisi sa chance.

Lukaku - 6,5

Il a mis une demi-heure avant de peser quelques fois sur la défense, mais il a reçu beaucoup trop peu de ballons. En seconde mi-temps, il a marqué un but sur deux occasions, inscrivant ainsi son 78e but.

Carrasco - 6

Sa montée au jeu a permis à l’équipe de trouver l’équilibre, jusqu’à la carte rouge pour Onana.

Tielemans - 5

Même à 11 contre 11, il n’a pas profité des grands espaces.

Tedesco - 5

Son 4-4-2 était un échec. Son entrejeu n’avait aucun contrôle. Ses adaptations ont eu de l’effet.texte