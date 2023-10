Face à un bloc maltais bas et compact, la Belgique a eu du mal à trouver la faille en première période malgré un tir sur le poteau de Lucas Stassin (8e) et une tête de Koni De Winter qui est passée à quelques centimètres du but du gardien maltais Hugo Sacco (22e).

Au repos, Gil Swerts a lancé Hugo Siquet à la place d'Ignace Van der Brempt et les Diablotins ont accentué leur pression sur la défense à l'image d'un Malick Fofana virevoltant. Comme face au Kazakhstan en septembre, la délivrance est venue des pieds de Kazeem Olaigbe, monté à la place de Stassin. Lancé en profondeur par Tuur Rommens, le joueur du Cercle Bruges n'a laissé aucune chance à Sacco (75e, 0-1).

En fin de match, Arne Engels a validé le succès belge en envoyant un coup franc dans la lucarne droite du but maltais (90e, 0-2).

Après leur victoire 1-0 contre le Kazakhstan en septembre, la Belgique aligne un deuxième succès en autant de rencontres et rejoint provisoirement l'Espagne et la Hongrie en tête du groupe avant le déplacement des Hongrois en Écosse vendredi soir (20h00). La Hongrie sera le prochain adversaire des Diablotins mardi à 17h45.

Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront directement qualifiés pour l'Euro aux côtés de la Slovaquie, pays-hôte. Les six autres deuxièmes participeront aux barrages en novembre 2024 pour les trois dernières places qualificatives.