L’attaquant de l’AS Rome et celui de Leipzig avaient été alignés une fois ensemble, pendant un quart d’heure contre l’Autriche, déjà, à l’aller. Ce vendredi, Openda honorait sa première titularisation en équipe nationale, pour sa douzième cap. Mais il en restera le souvenir d’une prestation trop moyenne, au cours d’une mi-temps où il n’a touché que 13 ballons, le plus faible total de l’équipe belge.

Et quand il a donné l’une ou l’autre passe, elle a été délivrée dans le mauvais tempo, à l’image de ce service… dans le dos de Lukaku alors qu’il se dirigeait vers le but. La relation entre les deux joueurs offensifs a été quasiment inexistante, sinon pour une déviation de Lukaku vers Openda, en début de match.

Dans le travail de récupération, le duo n’a pas non plus aidé le reste de l’équipe. Lukaku allait au pressing, Openda aussi, et cela créait des espaces dans le dos qui isolait le milieu, Onana et Mangala étant jaunis pour la peine. Il y avait peu de choses à retenir de positif, et qu’Openda cède sa place à Carrasco à la mi-temps relevait d’une certaine logique.

Lukaku a plus combiné avec Doku

Finalement, la relation la plus construite était celle nouée entre Lukaku et Lukebakio, ou Doku, comme l’a montré le troisième but. Du banc, qu’il avait donc rejoint à la pause, Openda devait se dire qu’il avait laissé passer une chance de marquer des points importants.

Domenico Tedesco le rassurera dans les prochains jours, pour lui dire qu’il n’est pas condamné. Cela fait partie du management. Mais revoir l’association Lukaku-Openda n’est sans doute pas à attendre prochainement.