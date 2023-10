Tedesco et ses gars sûrs : comment le sélectionneur fait souvent débuter les mêmes joueurs

Wout Faes, Arthur Theate et Timothy Castagne ont ainsi disputé 95 % ou plus des six premières rencontres de l’ère Tedesco. Sans sa blessure au pied, et le manque de rythme qui lui a fait manquer la réception de l’Autriche, en juin, Jan Vertonghen, cinq titularisations au compteur, se situerait presque dans les mêmes eaux que ses trois équipiers, même s’il avait été remplacé à la mi-temps du match amical en Allemagne.

Un nouvel ordre devait s’installer, après la Coupe du monde au Qatar, et les réservistes d’hier sont devenus les titulaires d’aujourd’hui. Il y a deux ans, Arthur Theate avait intégré le groupe belge, pour la première fois, lors du Final Four de la Ligue des nations. Il ne l’a plus quitté, depuis, et son évolution a pris une nouvelle tournure avec la nomination de Tedesco. Six de ses dix caps ont ainsi été enregistrées au cours des sept derniers mois.

Le défenseur de Rennes n’oublie pas de remercier Roberto Martinez quand il le peut, mais il a aussi glissé : “Avant, j’étais fier de faire partie du groupe. Je reste fier, mais je suis aussi heureux d’être dans l’équipe. On me donne énormément de crédit, et le coach (Domenico Tedesco) me parle beaucoup.” Son statut dans l’équipe a évolué, puisqu’il joue plus, mais il assure ne pas prendre plus la parole pour autant : “C’est un groupe très ouvert, tout le monde a le droit à la parole, que tu joues ou pas. Il n’y a aucune hiérarchie, même si on écoute plus des gars comme Romelu (Lukaku), Kevin (De Bruyne), Thibaut (Courtois), Jan (Vertonghen) et Yannick (Carrasco).”

Le “saoudien” Carrasco toujours indispensable ?

La vie de groupe est une chose, la hiérarchie sportive une autre. Romelu Lukaku, Yannick Carrasco et dans une autre mesure Amadou Onana sont les trois autres “indispensables” de ce début de mandat de Tedesco. L’attaquant, qui a marqué 9 buts en 438 minutes, est le leader naturel du sélectionneur et sera toujours dans l’équipe de départ. Sans son forfait pour le rassemblement de juin, le médian d’Everton aurait probablement été aligné d’entrée, lui aussi. Et il coche toutes les cases pour endosser le rôle d’un leader plus tard, ce qui ne gâche rien.

La situation de Carrasco pourrait, elle, évoluer, avec le temps et en raison de son transfert en Arabie saoudite (Al-Shabab). La concurrence est plus dense dans son secteur, et s’il a pris un peu plus d’épaisseur dans le groupe après les départs de certains tauliers, il devra composer avec la question du niveau d’un championnat moyen, dans une sélection de haut niveau.

Tedesco tient donc ses gars sûrs, et Thibaut Courtois en ferait partie s’il n’avait pas boudé pour un brassard puis ne s’était pas blessé, tout comme Kevin De Bruyne. L’ordre est établi, et si en football tout est amené à changer, ce n’est a priori pas prévu pour tout de suite, dans l’esprit du sélectionneur.