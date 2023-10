”Merci pour tout”, “un crack guidé par le plaisir” : la presse rend hommage à Eden Hazard

”On ne peut pas aimer le football et ne pas avoir aimé Eden Hazard. Comme on ne peut pas non plus regretter qu’il n’ait pas optimisé non plus son immense talent qui aurait pu lui permettre même en étant le contemporain de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo de gagner un Ballon d’or. Mais c’est Eden. C’était Eden”, disait-on dans nos colonnes.

Même son de cloche du côté de la RTBF. “Dans un monde encerclé de datas, tu as dicté ta propre loi. Celle d’un joueur plaisir”. Nos confrères reviennent également sur son passage compliqué au Real Madrid. “Cette insouciance qui t’a fait croire que c’était un club comme les autres. C’est cette insouciance qui t’avait porté jusque Madrid, jusqu’au club de tes rêves. C’est elle qui a précipité ta chute”.

Sudinfo rend également hommage à l’ancien numéro dix des Diables. “Merci pour tout, Eden ! Le Brainois a suscité les vocations, et bien plus, il a engendré la prise de conscience qu’un joueur belge pouvait briller tout là-haut, au firmament. Il a été le meilleur partout sauf où il semblait encore plus évident qu’il l’aurait été aussi : au Real Madrid”.

Côté néerlandophone, on remercie également le Brainois. “Un seul mot convient : merci. Il est l’un des meilleurs footballeurs belges de tous les temps, voire le meilleur”, avance le Nieuwsblad.

”C’est passé de la gloire à l’enfer”, “un crack guidé par le plaisir”… qu’en pense la presse étrangère ?

Souvent critique à l’égard du Belge lors de son passage à Madrid, Marca revient sur la retraite de l’ancien joueur de Carlo Ancelotti. “Lorsqu’Hazard a rejoint le Real en 2019, il s’agissait sans aucun doute du transfert le plus médiatisé depuis Ronaldo et Bale. Mais c’est passé de la gloire à l’enfer”.

Côté anglais, où il a su briller avec Chelsea, on s’interrogeait sur un potentiel retour en Premier League. Mais il n’en sera rien, comme l’explique le Daily Mail. “Il semblerait que certains clubs anglais aient voulu le signer, mais les inquiétudes concernant sa forme physique se sont finalement révélées un obstacle”.

Enfin, l’Équipe rend également un bel hommage à l’ancien lillois. “La retraite d’un crack guidé par le plaisir. Eden Hazard a annoncé sa retraite ce mardi, après quatre saisons sombres au Real Madrid. Elles ne font pas oublier son lumineux talent, éclos à Lille avant de s’épanouir à Chelsea avec la légèreté qui le caractérisait”.