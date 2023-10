Arthur Theate : “Le coach m’apporte de la discipline à cette position”

Il y a, chez Arthur Theate, un côté relax plutôt fascinant. Quand une question sur sa valeur supposée lui est posée, il répond en riant, du tac au tac : “Et toi, tu mettrais 30 millions pour acheter Arthur Theate ?” Pisté par Leipzig l’été dernier, le défenseur de Rennes a finalement prolongé son contrat en Bretagne, jusqu’en juin 2027, “parce que je me sens bien dans le projet qui est proposé. Je veux réaliser une bonne saison avec Rennes et, si possible, la finir avec un bel Euro”.