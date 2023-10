Vermeeren remplace Trossard

"Je m’attends à un match physique et c’est pourquoi j’ai opté pour Keita", avait justifié le sélectionneur national, qui avait déjà retenu un autre joueur de l’Antwerp, Mandela Keita (21 ans), dans sa liste.

Les deux hommes se sont retrouvés à Tubize, ce lundi, où le groupe des Diables (23 joueurs) est arrivé au compte-gouttes.

Les Belges s’entraîneront ce mardi et ce mercredi au Proximus Basecamp avant de se rendre en Autriche, jeudi. Ils joueront vendredi à 20h45 au stade Ernst Happel de Vienne, avant de recevoir la Suède à Bruxelles, lundi. L’objectif sera clair : gagner, ce qui suffirait pour assurer sa place à l’Euro 2024. Pour rappel, la Belgique partage actuellement avec l’Autriche la tête du groupe F.

Côté autrichien, Alaba (capitaine de la sélection et star du Real Madrid) et Posch, titulaires lors du match aller, sont blessés et forfaits.