Orel Mangala réagit à la retraite d’Eden Hazard : “Si on avait gagné le Mondial 2018, il aurait reçu le Ballon d’Or”

Et le joueur de 25 ans de revenir sur le summum de la carrière du Brainois : “Quand je repense à Eden, je repense à la Coupe du monde en Russie (il sourit). Si on l’avait remportée, je pense qu’il aurait reçu le Ballon d’Or.”

guillement Les Diables m'apportent de la confiance que je ramène en club.

De son côté, le médian de Nottingham Forest réussit un beau début de saison en Premier League. Blessé à plusieurs reprises la saison passée, il est nettement mieux celle-ci et est une des valeurs sûres des “Reds”. Il prend également de plus en plus de place dans le groupe de Domenico Tedesco, qui non seulement l’appelle systématiquement, mais le fait aussi jouer à chaque fois, comme titulaire ou remplaçant, ce qui n’a été le cas que de cinq autres Diables : “Oui, j’ai conscience de ma chance, mais c’est aussi ce que je me souhaitais. Je veux performer le mieux possible pour être à chaque fois sur le terrain. J’ai eu des pépins physiques l’année passée qui m’ont empêché de bien enchaîner, mais cela va nettement mieux et ces sélections avec les Diables m’ont apporté quelque chose en plus, m’ont donné confiance et je ramène cela en club.”

Mangala à l'entraînement à Tubize ce mardi matin. ©JIMMY BOLCINA

Objectif (gagner l') Euro

L’appétit vient en mangeant et Manga a maintenant l’envie de se qualifier le plus rapidement possible pour l’Euro, et d’aller y jouer un premier rôle : “C’est l’objectif principal de ce rassemblement : finir le job. Après, quand on sera qualifié, ce qui n’est pas encore le cas, il faudra aller à l’Euro avec l’ambition de la gagner.”