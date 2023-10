Lukaku meilleur buteur belge: Romelu dans l’histoire en dribblant Erwin Vandenbergh

Erwin Vandenbergh (né le 26 janvier 1959), avait 17 ans bien sonnés (18, un mois plus tard), lorsqu’il a marqué son premier but en pro : le 19 décembre 1976, pour sa première titularisation (il était déjà monté au jeu le 5 décembre, face à Malines), il marquait le 4-1 du succès du Lierse contre Charleroi (5-1). Le club lierrois était venu le chercher en Promotion (D4), à Ramsel, son village natal. Un goleador hors pair, six fois meilleur buteur de notre championnat avec trois clubs différents (Lierse, Anderlecht et Gand). Son 361e et dernier but ? Le 21 janvier 1995, lors du succès du RWDM contre l’Antwerp (3-1). Cinq jours plus tard, Vdb soufflait 36 bougies ! Romelu Lukaku avait alors 20 mois…

Lors de sa première réalisation avec Anderlecht, le 22 août 2009 au Stade Arc-en-ciel de Zulte Waregem (il fit 0-2 à la 89e minute sur un assist de Boussoufa), Big Rom avait, lui, 16 ans (et 3 mois)… Et il s’est donc emparé du record à 30 ans, avec encore de belles années devant lui. Le capitaine des Diables va donc pulvériser le record de Vandenbergh.

Multiplication des matchs

Les deux attaquants possèdent sensiblement la même moyenne : Lukaku a eu besoin de 705 matchs pour marquer 361 buts (contre Frosinone, le 1er octobre) ; Vandenbergh un peu moins, 685 rencontres. À son époque, le calendrier était bien moins chargé. Grâce à la victoire d’Anderlecht en finale de la Coupe de l’UEFA, Vdb avait joué 52 matchs en 1982-1983, son record ; sa moyenne étant de 36 rencontres par saison (il a livré 19 campagnes au plus haut niveau). En 2017-2018, Big Rom a lui joué 66 matchs (merci le Mondial), et est régulièrement au-dessus des 50 prestations chaque saison. Celle-ci est déjà sa 16e en D1.

Le record de buts marqués en D1 belge en une saison, 39 en 1979-1980 avec le Lierse… en 34 matchs, avait permis à Erwin Vandenbergh de remporter le Soulier d’or européen qui récompense le meilleur buteur de tous les championnats du Vieux continent. Il reste le seul Belge à avoir reçu ce trophée. Et malgré la multiplication des matchs avec l’instauration des playoffs, la perf de Vdb reste toujours la référence belge, même si le Genkois Paul Onuachu s’est approché de sa "marque" en 2020-2021, en plantant 33 roses…

Le record de Romelu Lukaku en un championnat date de 2016-2017 lorsqu’il avait scoré 25 fois avec Everton en Premier League (en 37 matchs). Il n’était pas loin avec l’Inter en Serie A (24 en 20-21 et 23 en 19-20), et pourrait le titiller cette année s’il maintient son rythme avec la Roma (5 buts en 6 matchs de Serie A)… Big Rom a été sacré une seule fois meilleur buteur d’un championnat : en 2010, lorsqu’il inscrivit 15 buts (en 33 matchs) pour Anderlecht en Jupiler Pro League. Loin du record de Vdb… Il aurait sans doute collectionné les récompenses nationales s’il n’avait choisi l’exil, en Angleterre puis en Italie. Vandenbergh a, lui, quitté la Belgique pendant quatre saisons, non loin de la frontière, à Lille. La période la moins prolifique de sa carrière…

C’est surtout en équipe nationale, que Lukaku marque sa différence : il en est à 77 buts en 110 capes. Vandenbergh n’a marqué "qu’à" 20 reprises avec les Diables, en 48 matchs seulement. Dont le mémorable but de 1982, au Nou Camp de Barcelone, contre l’Argentine, en ouverture du Mondial.

Deux buteurs d’exception qui ont régné sur deux époques bien différentes…