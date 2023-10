Le retour de Courtois chez les Diables rouges est de moins en moins sûr

Au moment de donner son interview à nos collègues du Soir, Timothy Castagne ne pouvait pas savoir que Courtois aurait des soucis extrasportifs. Et il ne s’imaginait sans doute pas non plus l’impact de ses paroles à propos d’un sujet si touchy que celui de Courtois et des Diables. Mais en tout cas, son avis montre que le cas Courtois n’est pas encore réglé, loin de là.

Castagne, Courtois et Witsel après un des buts encaissés contre le Maroc au Mondial. ©AFP or licensors

Depuis son premier match en équipe nationale, en septembre 2018, Castagne n’a pas encore dit un mot de travers. Ni à une conférence de presse, ni au sein du groupe. Il est le team player par excellence, comme en témoigne son intervention casse-cou contre la Russie à l’Euro 2021 (6 fractures au visage), qui a signifié la fin de son tournoi. Le fait que ce soit lui qui ait ventilé le point de vue de plusieurs joueurs (”J’en ai parlé avec certains et ils le voient comme ça aussi mais je ne peux pas parler pour tout le groupe”), est surprenant et révélateur à la fois.

Courtois n'aurait-il déjà pas décidé d'arrêter sous Tedesco?

Castagne était visiblement marqué à son point de presse. Il regrette d’avoir tenu ses propos et il s’en veut pour le timing. Bien sûr qu’il estime que Courtois est “peut-être le meilleur gardien au monde”. Et bien sûr qu’il laisse la porte ouverte pour un retour. Le message qu’il a voulu faire passer est que personne n’est plus important que le groupe.

Mais entre-temps, les phrases “Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n’était” et “Il faut se poser la question : est-ce qu’on veut sacrifier le groupe des Diables pour un joueur ?”, il les a dites. Courtois ne doit pas les avoir vues venir.

Début août, Frankie Vercauteren était allé à Madrid pour recoller les morceaux entre Courtois et Tedesco. La grave blessure au genou du portier du Real Madrid a donné aux deux parties le temps de calmer les esprits et de préparer un plan de paix. Mais les mots de Castagne compliquent les choses et montrent qu’un retour de Thibaut ne sera pas si simple que cela.

Sera-t-il disposé à présenter ses excuses pour avoir quitté l’équipe nationale après ne pas avoir reçu le brassard de capitaine contre l’Autriche ? Tedesco voudra-t-il montrer sa bonne volonté en faisant une concession ? Le groupe serait-il prêt à accueillir Courtois les bras ouverts ? Ou pire encore : Thibaut n’aurait-il pas déjà décidé de ne plus vouloir jouer en équipe nationale tant que Tedesco est le coach et de tout miser sur le Real Madrid, où il est un monument ?

Espérons tous qu’une solution pourra être trouvée. Le meilleur gardien de l’histoire des Diables ne peut pas prendre sa retraite internationale après un départ par la petite porte. Pourvu que le bon sens l’emporte.