Lukaku, auteur d’un doublé avec la Roma, encense Mourinho : “Nous avons une relation spéciale mais il est dur quand il faut”

Quelle que soit la partie du corps, Lukaku ne s’arrête tout simplement pas de marquer pour l’instant. Ce dimanche, dans un match toujours décisif pour l’avenir du Special One à la tête du club, le Diable a fait usage de son torse et de son habituel pied gauche. Il tourne, en moyenne, à un but toutes les 86 minutes toutes compétitions confondues. Un ratio impressionnant après un été complètement chaotique pour celui qui a été cité aux quatre coins de l’Europe et en Arabie saoudite. “Je suis un professionnel, a déclaré Lukaku au coup de sifflet final, au micro de DAZN. J’ai énormément travaillé cet été. Beaucoup de personnes ont parlé de moi. Moi, je ne parle pas et je montre ce que je vaux sur le terrain. J’ai la chance de jouer avec des grands joueurs. Paulo Dybala (sorti en larmes, en raison d’une blessure) m’a aidé. C’est le joueur le plus important de l’équipe et nous espérons qu’il se remette dès que possible.”

Houssem Aouar et Andrea Belotti ont aussi fait trembler les filets pour permettre aux Giallorossi de remonter à la dixième place du classement en Serie A. “Ceci n’est pas 'mon' équipe. C’est la Roma, a ajouté Big Rom. Nous sommes une équipe. Nous devons nous améliorer car nous sommes dans une position délicate mais nous grandissons au fil de chaque match. Nous devons faire mieux pour les supporters et la ville.”

Et donc pour l’entraîneur. “Nous avons une relation spéciale, a détaillé Lukaku, interrogé au sujet de Mourinho. Il connaît ma famille. J’ai confiance en lui et vice-versa. Mais il sait être dur quand il faut. C’est la seule manière de grandir en tant que joueur.”