Johan Bakayoko ouvre superbement son compteur de la saison avec le PSV : “Ce but, mon dieu… et il est tellement dangereux”

Mis à part ça, le PSV a roulé sur le Sparta Rotterdam. En tout cas en deuxième mi-temps. Malik Tillman a lancé le PSV dès la reprise. Mais le bijou est venu des pieds de Johan Bakayoko. Le Diable a doublé la mise d’une magnifique frappe du pied gauche. “Ce 0-2, dieu du ciel… Quel but !, s’est exclamé Marciano Vink, ancien du PSV et de l’Ajax reconverti en consultant pour ESPN. C’est la force de Bakayoko. Il est tellement dangereux. La manière dont il touche la balle… Impossible de faire plus beau. Si tu rentres dans l’axe, voilà comment tu dois toucher le ballon.”

Difficile d’imaginer une plus belle manière pour inscrire son premier but de la saison. La petite période de disette aurait pu paraître longue, reste que Bakayoko a surtout été généreux avec ses coéquipiers : il a déjà distribué six passes décisives.

L’avant a ensuite cédé sa place à… Yorbe Vertessen. L’autre Belge du PSV, prêté à l’Union SG l’an dernier, s’est lui aussi permis de faire trembler les filets, pour la troisième fois de la saison. Luuk de Jong a scellé le score.