On ne l’arrête plus : Romelu Lukaku inscrit un nouveau doublé avec l’AS Roma (VIDÉO)

Un but de renard des surfaces qui porte son total à six depuis le début de la saison. Le tout en huit rencontres et moins de 600 minutes de jeu !

En deuxième période, le rouleau compresseur romain a continué de pousser sur les Sardes. Big Rom' a enfoncé le clou en marquant le quatrième but de son équipe en plaçant le ballon avec beaucoup de sang-froid.

Un but de renard des surfaces qui porte son total à sept depuis le début de la saison. Le tout en huit rencontres et moins de 600 minutes de jeu !