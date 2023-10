Loïs Openda déjà dans l’histoire de Leipzig, mais encore loin des meilleurs de Bundesliga

À ce moment-là, le Diable rouge flottait sur un petit nuage au-dessus de la Red Bull Arena, ce stade qui semble le transcender. Il y a marqué lors de chacune des rencontres de championnat à domicile cette saison. Avec trois buts pour ses trois premières apparitions face à son public, Openda est même devenu le premier joueur de l’histoire de Leipzig à réaliser cet exploit.

Sauf que la suite de la rencontre a tourné à l’avantage des Bavarois (2-2). Avec Harry Kane dans le rôle du dynamiteur, sur penalty, pour rappeler qu’il était le vrai patron de ce début de saison en Bundesliga: huit réalisations et trois passes décisives en six rencontres. Aucun autre joueur n’a été impliqué dans plus de buts que le génial attaquant anglais.

”Il est meilleur que moi. Mais c’est justement ce qui me motive. J’aimerais un jour être à son niveau”, avait justement commenté, dans un entretien avec Sport Bild, Loïs Openda quelques jours avant l’opposition avec Harry Kane. Dans ce duel de buteurs, Openda a statistiquement pris un petit ascendant sur Kane, mais le chemin est encore très long pour rivaliser avec son efficacité.

Avec quatre buts à son compteur, l’ancien Lensois n’est d’ailleurs classé qu’au sixième rang des actuels meilleurs marqueurs d’Allemagne. Car si le prédécesseur d’Openda à Leipzig – Christopher Nkunku – n’a eu besoin que de 16 buts pour remporter ce titre, la concurrence de ce millésime 2023-2024 présente des statistiques déjà exceptionnelles.

Guirassy (Stuttgart) compte déjà 10 buts. ©AFP or licensors

Harry Kane n’est d’ailleurs pas le meilleur. Après six journées, c’est le Guinéen Serhou Guirassy qui explose tous les compteurs (10 buts) avec Stuttgart. Le buteur de 27 ans – qui est même l’actuel meilleur réalisateur d’Europe devant Haaland et Kane – s’est longtemps cherché au cours des précédentes saisons avec Cologne, Amiens ou Rennes, mais il a visiblement aujourd’hui trouvé la forme de sa carrière. Il ne lui manque d’ailleurs déjà que six buts pour égaler la marque réalisée par Nkunku sur toute une saison.

Le troisième du classement compte quant à lui 7 buts : Jonas Wind (Wolfsbourg), qui devance Victor Boniface d’une longueur. L’ancien buteur de l’Union Saint-Gilloise est lui aussi en train de réaliser des prouesses avec le Bayer Leverkusen, qui profite du faux pas du Bayern pour prendre la tête du championnat. Quant au Bavarois Leroy Sané (5 buts), auteur du 2-2 samedi soir, il maintient son avance sur Loïs Openda qui devra mettre les bouchées doubles pour tenter de rivaliser avec cette incroyable concurrence.