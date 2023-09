Un match de prestige donc pour Loïs Openda. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le Diable a répondu présent ! Lancé en profondeur juste avant la vingtième minute de jeu, l’ancien lensois prenait de vitesse la défense et trompait Ulreich suite à un tir dévié. Le Diable plantait ainsi sa quatrième rose en six rencontres de Bundesliga avec sa nouvelle équipe.

Six minutes plus tard, Lukeba doublait la mise pour Leipzig… mais les Bavarois revenaient au score en deuxième mi-temps grâce à Harry Kane et Leroy Sané.

Quant au Belge, il cédait sa place à la 86e minute.