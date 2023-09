Serie A: après les difficultés, c’est l’heure de la confirmation pour la Roma de Lukaku

Des transferts intéressants, mais ce n’est pas assez

Seulement 10 millions d’euros de dépensés pour sept joueurs. La Roma et Tiago Pinto ont recruté intelligemment cet été. Tous les secteurs de jeu ont eu droit à un nouvel apport. À commencer par l’attaque avec l’arrivée en prêt de Romelu Lukaku (30 ans). Le Belge, appartenant encore à Chelsea, fait déjà du bien et sait se montrer décisif (deux buts en trois matchs). Son prêt a coûté environ 6 millions d’euros. Un mouvement très rentable si Big Rom arrive à marquer et à faire la différence régulièrement. Sardar Azmoun, avant-centre iranien de 28 ans, va aussi prêter main-forte à la Louve. Il arrive en prêt en provenance du Bayer Leverkusen.

Pour son milieu de terrain, le club italien a exclusivement fait ses achats en France. Son premier fournisseur a été le fameux loft du PSG : Renato Sanches (25 ans) et Leandro Paredes (29 ans). Ce dernier, déjà passé par le club (2014-2017) possède la mentalité et la rage de vaincre qui collent parfaitement à l’image de la Roma. Les Giallorossi ont ensuite fait un détour du côté de Lyon pour s’attacher les services d’Houssem Aouar (25 ans), en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais.

La défense a aussi eu droit à son lifting. Pour pallier le départ de Roger Ibanez, parti en Arabie saoudite, la formation de la capitale italienne a engagé Evan Ndicka, vainqueur de l’Europa League avec Francfort en 2022, arrivé gratuitement, et Rasmus Kristensen, arrière droit prêté par Leeds United. Des transferts intéressants mais qui n’apportent pas encore assez. En tout cas, sur le plan sportif.

Le contraste européen

Deux équipes, deux ambiances. Les Romains n’affichent pas le même visage en Europe et en championnat. Une dynamique existante depuis deux saisons. Finaliste de l’Europa League en 2023 et vainqueur de la première Conference League de l’histoire en 2022, Rome fait le boulot sur le continent. Mais en championnat, ce n’est pas la même histoire. Le club a fini à la sixième place de Serie A lors des deux dernières saisons. La raison : la scène européenne est l’objectif principal de la Rome ? Possible. Cependant, le jeu est remis en cause.

La défense est normalement la marque de fabrique des hommes de Mourinho. Les saisons précédentes en tout cas. Depuis fin août, l’équipe de la capitale encaisse plus (sept buts en cinq matchs) et, à part contre Milan, pas face à des cadors (Salernitana, Hellas Vérone et Torino). Concernant l’attaque, si on en croit les statistiques, les Jaune et Rouge marquent beaucoup (12 buts). L’équipe est même la troisième attaque d’Italie. Mais enlevez les sept buts infligés à Empoli, il n’y en aurait que cinq en quatre matchs. Pas assez pour une équipe qui veut jouer le top 4 italien. Un problème déjà connu la saison précédente. Preuve à l’appui : Tammy Abraham, avant-centre des Romains, n’a marqué que huit buts en 38 matchs de Serie A. Un total bien trop léger.

Lukaku, le sauveur?

En attirant Romelu Lukaku en toute fin de mercato, la Roma a réalisé un grand coup. Big Rom connaît le championnat et ses adversaires. Il a déjà prouvé ses qualités dans la Botte et ce n’est pas son ratio (59 buts en 100 rencontres) qui dira le contraire. Aussi bon dos au but que lancé en profondeur, il devrait apporter davantage que Tammy Abraham, victime d’une rupture du ligament antérieur du genou le 4 juin dernier, devant le but. Sa connexion avec Paulo Dybala sera très probablement un danger pour les défenses adverses. La Roma compte sur lui pour marquer et faire gagner des points à son équipe. On y verra déjà plus clair ce jeudi soir face à Genoa.