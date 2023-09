Diables rouges: Koni De Winter, candidat surprise pour succéder à Castagne

”Koni a fait un grand match contre des adversaires inconfortables”, s’est réjoui son coach, Alberto Gilardino. “Il a montré sa valeur, mais nous n’avions aucun doute sur lui”, a acquiescé le patron du club, Andres Blazquez. “Gilardino lui a demandé de faire le sacrifice de jouer arrière droit et l’adversaire s’appelait Kvaratskhelia donc les risques étaient très élevés. Mais il n’a été mis en difficulté que quelques fois, sinon il ressemblait déjà à un vétéran”, a analysé le Genovatoday, média local.

guillement "Il jouait déjà comme un vétéran."

Par volonté d’asseoir davantage de stabilité défensive face au champion en titre, Gilardino avait en effet décidé d’utiliser un cran plus haut son habituel latéral droit Stefano Sabelli pour privilégier un profil plus défensif pour le côté droit de son 4-4-2. De Winter avait déjà goûté à ce poste lorsqu’il jouait en U17 à la Juventus, mais il s’était ensuite recentré sur un rôle de véritable défenseur central. Tant en club, qu’avec les Diablotins.

Un arrière droit pas (encore) offensif

Le manque d’automatismes sur ce côté droit n’était donc pas une surprise. On l’a très peu vu monter offensivement, il a manqué plusieurs passes le long de la ligne de touche et a été pris de vitesse à plusieurs reprises. Mais pour le reste, il a apporté une vraie solidité physique, notamment dans les interventions et les duels, et a brillé dans les airs. Sa déviation de la tête sur coup de coin a d’ailleurs permis au Genoa d’inscrire le premier but face aux Napolitains (score final : 2-2). "Il a très bien joué contre Naples. Et ce fut une surprise pour nous tous à Gênes de le voir à ce niveau, à ce poste d’arrière droit. En revanche, il a eu quelques difficultés contre Lecce”, nous a expliqué Filippo Grimaldi, suiveur des Rossoblu pour la Gazzetta dello Sport.

Relancé dans le même 4-4-2 face à Lecce la semaine suivante, De Winter a connu plus de difficultés (et il a été remplacé à la mi-temps à cause de l’exclusion de l’arrière gauche). Sa polyvalence s’est en revanche montrée utile lorsque Gilardino a décidé de changer son schéma vers un 3-5-2, après 20 minutes.

guillement "Ce fut une surprise pour nous tous à Gênes de le voir à ce niveau."

Dans ces circonstances, De Winter a immédiatement pu intégrer le trio arrière, aux côtés de deux autres défenseurs centraux, Radu Dragusin et Mattia Bani. “Le système dépendra de l’adversaire. Il y a une volonté de changement, que ça soit au début du match ou même pendant”, a expliqué Gilardino, qui devrait néanmoins relancer le même 4-4-2, avec De Winter, ce jeudi soir face à la Roma de Romelu Lukaku.

Et chez les Diables?

Des questions émergent donc inévitablement. Le défenseur de 21 ans va-t-il devoir s’habituer à ce poste ? Et est-ce une bonne nouvelle pour les Diables rouges ? “J’ai posé la question il y a quelques jours à Gilardino et il m’a répondu que De Winter peut jouer au centre dans une défense à quatre, en tant qu’arrière ou à droite dans une défense à trois, confie Grimaldi. Je ne sais pas pour l’avenir, mais Gilardino croit en De Winter parce qu’il a des qualités techniques importantes.”

Chez les Diables rouges, le poste de back droit n’est clairement pas le plus fourni, avec Thomas Meunier (32 ans) qui se rapproche doucement de la fin de carrière. Timothy Castagne (27) est actuellement indéboulonnable et Hugo Siquet (21) apparaît comme son premier remplaçant à court et long terme. En cas de blessure de l’un d’eux, ou en cas de volonté d’évoluer avec plus d’assise défensive, De Winter pourrait donc apparaître comme une alternative intéressante pour Domenico Tedesco.

Le solide défenseur d’1,91m devrait néanmoins rester une priorité pour la charnière centrale. Jan Vertonghen (36 ans) laissera bientôt un grand vide. Et vu l’utilisation d’Arthur Theate comme arrière gauche, les solutions actuelles ne sont pas légion : Wout Faes, Zeno Debast, Ameen Al-Dakhil ou Sebastiaan Bornauw. L’arrivée (probablement) prochaine du polyvalent De Winter chez les Diables ne pourra être que positive.