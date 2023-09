Football: Openda et Leipzig enchaînent, Wolfsburg et ses Belges chutent à Dortmund

Après une première mi-temps largement à l'avantage du Borussia, le cours du jeu s'est inversé en deuxième période. Le duo d'attaque composé de Loïs Openda et Benjamin Sesko n'aura pas réussi à faire trembler les filets de Gladbach. Tous les deux ont été remplacés à la 70e respectivement par Yussuf Poulsen et Timo Werner. C'est ce dernier qui a finalement marqué le but de la victoire pour son équipe (75e).

Dans le même temps, Dortmund a remporté le choc face à Wolfsburg et ses Belges (1-0) grâce à un but signé Marco Reus (68e). De quoi permettre au Borussia de remonter provisoirement à la cinquième place alors que les Loups sont septièmes. Koen Casteels était dans les cages de Wolfsburg et si Aster Vranckx a obtenu quelques minutes de jeu, Sebastiaan Bornauw, lui, est resté sur le banc.

Grâce à un doublé de Demirovic, Augsbourg a battu Mayence à domicile (2-1). Titulaire, Arne Engels a malheureusement quitté le terrain prématurément après avoir écopé d'un carton rouge pour une faute à l'heure de jeu (62e). Augsbourg prend la 11e place alors que Mayence reste lanterne rouge (18e).

Enfin, en Italie, l'AC Milan a décroché une courte victoire face au Hellas Vérone de Cyril Ngonge (1-0) lors de la cinquième journée de Serie A. Trois points qui placent les Rossoneri à une provisoire deuxième place au classement alors que Vérone reste neuvième navec 7 points.