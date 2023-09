Le Diable a montré la voie à son équipe en ouvrant le score à la 49e minute sur un centre de Davide Zappacosta. Sa tête n'a laissé aucune chance au gardien.

Ederson a inscrit le 2e but des "bleu et noir" à la 66e minute. L'Atalanta s'est finalement imposé 2-0 et lance parfaitement sa campagne d'Europa League.