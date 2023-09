Exclu pour la Ligue des champions mais bientôt de retour : quelle saison pour Thomas Meunier à Dortmund ?

De titulaire indiscutable au début de son aventure allemande, Meunier est devenu un excédentaire prié de se trouver un nouveau club. “Si la situation reste similaire et que rien ne se décante, il faudra avoir une bonne discussion, nous confiait-il à la mi-juillet, lorsqu’il avait encore l’espoir de trouver une porte de sortie. Nous sommes dans une situation contractuelle particulière et à ce moment-là, un départ serait dans l’intérêt de tout le monde.”

Sauf que l’arrière droit de 32 ans a subi une sérieuse blessure aux ischios qui a réduit à néant ses chances de transfert. Du moins, pour le moment. Si certaines rumeurs ont fait état d’une possible résiliation de son contrat avant terme (juin 2024), il n’en sera finalement rien, selon nos informations. Thomas Meunier devra donc bel et bien attendre jusqu’au mois de janvier en vue d’un départ.

À ce moment-là, le Diable rouge sera à six mois de la fin de son contrat. Ce qui signifie qu’il pourra négocier librement avec n’importe quel club en vue d’une signature durant l’été 2024. Sauf que Meunier n’aura probablement pas envie de rester davantage coincé dans cette situation à Dortmund. Aucun club n’acceptera de payer pour son transfert alors qu’il sera gratuit quelques mois plus tard, mais il pourra en revanche s’en aller sous la forme d’un prêt. Et c’est ce qu’il fera s’il souhaite obtenir une chance de participer à l’Euro 2024.

En attendant, le natif de Saint-Ode devra se contenter de quelques miettes. Si tout se passe comme prévu, il reprendra les séances collectives la semaine prochaine et pourra à nouveau être éligible. Uniquement en championnat, en coupe ou avec l’équipe B. Et nul doute qu’il saisira la moindre possibilité de temps de jeu, avec cette perspective de départ en janvier et surtout cet espoir d’Euro en juin.