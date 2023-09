Le premier show Doku avec Manchester City enflamme même Pep Guardiola : “Je ne m’attendais pas à ça”

Élu homme du match, Jérémy Doku a véritablement été le catalyseur de Manchester City, qui n’en menait pas large après les 45 premières minutes (1-0). "L'entraîneur a dit que lors du premier match, j’étais un peu timide. Maintenant, je ne le suis plus, a répondu la recrue de City. J’ai montré un peu plus ce dont j’étais capable. Je voulais faire quelque chose de bien : j’ai marqué et aidé l’équipe et j’en suis heureux.”

Absent depuis son arrivée au club à cause d’une opération du dos, Pep Guardiola a découvert le phénomène de ses propres yeux. “Je vais être honnête, je ne m’attendais pas à ce qu’il joue pour nous comme il l’a fait aujourd’hui, a admis l’entraîneur espagnol. Lorsque vous achetez un joueur comme lui pour quatre ou cinq ans, nous devons être patients. Donc je suis vraiment content car nous savions que la qualité était là, et il a commencé à le prouver.”

Ce n’est que ce mercredi que Doku a participé à son premier entraînement dirigé par Guardiola. Et les premiers conseils du Catalan ont visiblement bien été appliqués.