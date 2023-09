Un but et un assist en cinq minutes pour Openda face à Augsburg (vidéo)

Il n’aura fallu que 11 minutes à Loïs Openda pour ajouter une passe décisive (sa première) et un but à son compteur pour Leipzig face à Augsburg. Après avoir permis à Xavi Simons d’inscrire son 3e but en Bundesliga, l’attaquant des Diables rouges a lui-même fait trembler les filets… sur une passe décisive de l’ancien parisien.