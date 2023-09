Kevin Mirallas est devenu directeur sportif en D4 : “J’ai appelé Romelu pour avoir Jordan mais je n’ai pas osé proposer un contrat à Eden”

Cela a participé à la décision d’arrêter votre carrière de joueur ?

“Oui, en partie. J’avais décidé de ne plus rester à Chypre et je n’ai pas reçu une offre qui m’attirait, même si j’ai eu un contact pour aller en Arabie saoudite via Yannick Ferrera. J’ai fait le point : j’ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière, j’ai bien gagné ma vie et j’avais envie de penser à ma famille après plusieurs expériences à l’étranger ces dernières années. J’ai aussi bien senti que je me laissais plus aller qu’avant en vacances. Tout était réuni et j’ai pris la décision d’arrêter. ”

Sans larmes ?

“C’était dur les deux-trois premières semaines. Quand je mettais des mots dessus en l’expliquant à mes amis et à ma famille, j’étais toujours très ému. Puis je l’ai accepté et je le vis bien. À Alost, je reste quand même dans le monde du foot. ”

Comment vous êtes-vous retrouvé à Alost, en quatrième division, dans un club où vous n’aviez aucune accroche à première vue ?

“Au départ, le club m’a fait une offre comme joueur/dirigeant. Mais je leur ai expliqué que j’étais déjà out quelques mois avec mon genou et que j’avais envie de passer à autre chose. On est alors arrivé sur une proposition différente. Je ne voulais pas être coach mais directeur sportif, ça me plaisait. Il y a énormément de boulot. Le club avait été laissé à l’abandon par la précédente direction. On a même découvert quelques cadavres dans les placards mais Alost est aujourd’hui un club ambitieux, avec plus de 2000 supporters dans le stade en D2 amateur. C’est un club de tradition qui ne demande qu’à remonter. Un peu comme le FC Liège mais je sais qu’on a plus de moyens financiers, même s’ils sont aujourd’hui en D1B. ”

guillement J'ai signé pour quatre ans à Alost. Si on est en D1B d'ici-là, je serai déjà très fier."

Deux investisseurs turcs, la présentatrice télé Tulin Sönmez et l’ancien agent Yüksel Demir, mettent de l’argent à Alost mais on se demande ce qu’ils viennent faire là.

“J’avais des amis en commun avec eux mais sans les connaître. Je comprends qu’on puisse avoir beaucoup de questions. J’en ai posé moi-même plein quand on s’est vu pour la première fois. Mais ces gens ont beaucoup d’ambitions pour faire revivre Alost. Tulin Sönmez travaille à la télé turque mais elle est née en Belgique et vit à Gand. Le projet m’a vraiment excité. Je peux vraiment mettre une structure en place, en partant de zéro. J’ai carte blanche. ”

L’ambition des dirigeants est d’être en Pro League en cinq ans. C’est possible ?

“On essaie de tout professionnaliser déjà maintenant, pour être prêt quand on montera. On essaie, par exemple, de passer à cinq entraînements par semaine, avec des séances le matin. Le premier grand objectif, c’est de retrouver le monde pro, donc la D1B, en trois ans. J’ai signé un contrat de quatre ans et je serais déjà très fier si on était là. On ne se fixe pas de limite mais il faudra répondre sur le terrain. On va être accueilli dignement chaque dimanche et j’ai prévenu les joueurs. ”

Pour votre premier (bout de) mercato, vous avez notamment recruté un attaquant international moldave. Comment êtes-vous arrivé à lui ?

“Je jouais avec lui à Chypre la saison dernière. Il avait changé de club à la trêve mais il avait des soucis avec le coach. Je connaissais son salaire et je savais que c’était possible. C’est un bon gars qui peut vraiment nous aider. ”

guillement Même gratuitement en D4 à Alost, je ne prendrai jamais un joueur comme Lamkel Zé."

Le carnet d’adresses bien rempli grâce à votre carrière peut donc être utile en D2 amateur ?

“Pas encore beaucoup mais un peu quand même. J’ai, par exemple, téléphoné à Steven Defour pour voir s’il n’y avait pas des prêts de jeunes possibles mais Malines a un accord avec Helmond Sport en D2 néerlandaise. Pareil avec mon ancien club de Lille qui devait garder des jeunes pour son équipe B. J’ai aussi appelé Romelu pour parler de Jordan. Je me disais que ça pouvait être bien pour le relancer mais il venait de signer en D1 turque (NdlR : Adanaspor).”

Eden Hazard est libre aussi.

“Mes potes n’arrêtent pas de me le dire, encore deux fois ce matin (rires). Je n’oserais jamais l’appeler pour lui proposer de venir jouer en D4 belge. Je pense de toute façon qu’il va arrêter. Ce n’est pas le genre à faire une grande annonce. Il est capable de partir à la retraite sans le dire et de continuer sa vie comme si de rien n’était. S’il avait encore envie de jouer, il aurait déjà retrouvé un club.”

En tant que directeur sportif, vous prendriez un joueur comme votre ancien équipier à l’Antwerp Didier Lamkel Zé à Alost ?

“Non, même s’il me dit qu’il vient jouer gratuitement. C’est un super mec, j’ai beaucoup rigolé avec lui. Mais il est mal géré, mal entouré et il ne fait pas la carrière qu’il devrait faire vu ses qualités.”

Vous cherchez encore des renforts parmi les joueurs sans contrat ?

“Oui, encore deux-trois joueurs (Ndlr : Joachim Carcela est l’une des possibilités). Ils peuvent venir en foot amateur si on leur offre un contrat pro, ce qui n’est pas un souci vu nos finances actuelles.”

guillement Depuis que je suis directeur sportif, je comprends que j’ai dû être arnaqué par des agents quand je jouais."

Faire un transfert en tant que directeur sportif, ça se passe comme vous l’imaginiez ?

“C’est plus compliqué que j’imaginais, à cause des agents. J’ai côtoyé des managers pendant toute ma carrière mais j’ai découvert une autre facette de leur boulot. Certains regardent d’abord leur intérêt personnel avant celui du joueur. Ça m’a vraiment fait mal, ça m’a bouffé pendant les premiers jours. J’ai compris que je m’étais aussi fait arnaquer quand j’étais joueur.”

Dans quel sens ?

“Je vous donne un exemple : j’allais signer un joueur à Alost puis, en dernière minute, son agent m’appelle en me demandant une plus grosse commission. Je dis non et il lâche qu’on peut baisser le salaire du joueur et lui donner la différence. Ça m’a fait de la peine et je n’avais même plus envie de faire le deal. Je pense que j’ai déjà été victime de ce genre de truc dans ma carrière, malheureusement. Mais pour le reste, j’aime beaucoup ce nouveau job. ”

Votre ami Daniel Van Buyten a aussi eu cette casquette au Standard avant de devenir agent. Il vous a donné des conseils ?

“Oui, je l’ai eu au téléphone tous les deux jours aussi pour évoquer les joueurs dans son portefeuille. Il m’a donné beaucoup de conseils. Des trucs sur lesquels il faut faire attention et qu’il aurait aimé savoir avant d’être directeur sportif. ”

guillement Mon absence à la Coupe du monde 2018 est encore une plaie ouverte aujourd'hui."

À Anderlecht, Jesper Fredberg est directeur sportif mais il va aussi dans le vestiaire à la mi-temps et il est en liaison avec l’entraîneur pendant les matchs. Vous vous impliquez aussi dans le coaching ?

“Oui, à la demande du coach même. Il est content que je puisse l’aider. Je lui donne mon impression à la pause mais je n’impose rien. C’est lui l’entraîneur. Quand mon genou ira mieux, il est possible aussi que je donne des séances spécifiques pour les attaquants.”

On sent que vous aimez encore beaucoup le ballon.

“Oui, c’est clair. Prendre sa retraite n’est jamais simple. J’adore toujours le jeu. Je sentais que j’étais moins fort physiquement mais j’avais encore du ballon lors de ma dernière semaine à Chypre. Quand je me suis blessé lors de ce qui restera le dernier match de ma carrière, j’ai pleuré. Comme si je sentais inconsciemment que c’était la fin de ma carrière. Mais je suis très heureux de ce que j’ai accompli.”

Vous n’avez pas de regret ?

“J’aurais pu signer à l’Atletico Madrid et à Tottenham à des moments de ma carrière mais j’étais resté à Everton. J’aurais aimé jouer en équipe première au Standard aussi. Mais le seul vrai gros regret, c’est la Coupe du monde 2018, plus encore que l’Euro 2016. J’avais fait toutes les qualifications, j’avais encore joué en mars, à quelques semaines du tournoi, et j’avais reçu un programme d’entretien en fin de saison de la fédération. Roberto Martinez comptait sur moi mais il m’a appelé trente minutes avant de donner sa sélection pour me dire que je ne serais pas du voyage. J’aurais mérité autre chose. Encore maintenant, c’est une plaie ouverte.”