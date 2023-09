Kevin De Bruyne nommé pour le prix The Best, Courtois cité dans les gardiens

Sans surprise, Kevin De Bruyne fait partie des douze joueurs nommés par la FIFA pour espérer remporter le prix The Best de joueur de la FIFA de l'année. À ses côtés, on retrouve cinq autres joueurs qui ont réalisé une grosse saison avec Manchester City l'an dernier : Julian Alvarez, İlkay Gündoğan, Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland. Si Gundogan est parti au Barça depuis, City représente donc la moitié des nommés. Lionel Messi est également présent dans la liste tout comme Marcelo Brozovic, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Declan Rice et Victor Osimhen.