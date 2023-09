L'avis de l'expert après la victoire des Diables contre l'Estonie : Wout pas tout à fait en phase

Cette phase ne doit pas résumer la prestation de Faes, mais c’est bien là tout le souci. Il n’a pas dégagé une assurance qui permet d’attaquer des sommets plus costauds. Il est le joueur qui a donné le plus de passes, et c’était toujours propre, mais il a été un défenseur qui a gagné trop peu de duels, et c’est interpellant.

Faes garde la préférence pour accompagner Jan Vertonghen en défense centrale, et la défense à quatre de manière générale a toujours été la même sauf absence de Vertonghen en Estonie. Domenico Tedesco doit à la fois construire des repères, mais il a besoin d’une arrière-garde performante. Elle ne l’avait pas toujours été en Azerbaïdjan, et Faes en particulier, déjà. Les rendez-vous d’octobre en Autriche et contre la Suède devront permettre de mieux situer encore le niveau de Faes, et de voir s’il est en phase avec le niveau de l’équipe.