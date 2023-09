Diables rouges : Orel Mangala a marqué de (gros) points

Le joueur de Nottingham Forest a joué dans son registre : simplicité et collégialité. Il n’a pas compté ses efforts pour aider ses équipiers.

On l’a souvent vu se lancer dans des courses sans ballon pour offrir une solution à un équipier ou pour en isoler un autre. Jérémy Doku a pu jouir d’une énorme liberté sur son flanc droit en première période de par les courses incessantes de son équipier vers le rectangle adverse. C’est d’ailleurs de cette manière que Mangala a provoqué le corner offrant le 1-0 à Vertonghen.

Cette profondeur, Tielemans ne peut pas l’apporter. Ce n’est pas son style de jeu. L’ancien prodige d’Anderlecht est un pur distributeur, un joueur de contrôle.

Un style complémentaire aux muscles d’Amadou Onana mais qui n’est valable que si les passes sont données avec précision et dans le bon timing. Ce n’est plus le cas pour l’instant pour Tielemans.

On s’attend moins à voir Mangala à l’assist et pourtant il a offert une passe parfaite dans la course de Lukaku pour permettre à l’attaquant de planter le 3-0. Ses coéquipiers, et particulièrement Onana, l’ont félicité comme il se doit. Lukaku l’a directement pointé du doigt pour lui faire comprendre sa part responsabilité dans son but.

Est-ce aussi une question d’affinité ? Quand on voit la manière dont son apport a été fêté par ses équipiers, on est en droit de penser que Mangala est très apprécié par le groupe. Certainement pour sa capacité à se mettre en retrait et à travailler.