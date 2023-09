Comme nous, vous avez peut-être eu l’impression que Jérémy Doku était dans les coups face à l’Estonie mardi soir. Qu’il avait un pied dans chaque action offensive des Diables. On a voulu confronter ce sentiment à la réalité froide des chiffres. Et un constat sort clairement : le joueur de Manchester City a mis tout le monde d’accord.

Onze dribbles réussis : la moitié du total de… l’équipe

C’est ce qu’on a d’abord cherché dans le rapport data de Wyscout : combien de dribbles a-t-il fait face aux pauvres Estoniens ? La réponse impressionne quand on voit le double chiffre : dix-huit dribbles tentés et onze réussis.

En 93 minutes sur la pelouse, Doku a donc passé un dribble toutes les 8,5 minutes. Un chiffre qui impressionne plus quand on le confronte aux autres joueurs. Les autres Diables, tous ensemble, réservistes compris, ont réussi douze dribbles mardi.

Yannick Carrasco, qui était sur l’autre flanc offensif, n’a, par exemple, passé que deux dribbles sur six tentés (en 60 minutes de jeu).

Dix-sept duels gagnés : plus du double d’Onana

C’est un terrain où on l’attendait moins. Mais, après avoir vérifié trois fois qu’on n’avait pas sauté une ligne dans le rapport data, Doku est le Diable qui a gagné le plus de duels. Et même très largement puisque le deuxième, Amadou Onana, n’en est “qu’à” huit.

Doku a surtout remporté des duels offensifs (treize) mais a quand même fait un boulot défensif avec quatre duels remportés, juste un de moins que le meilleur Diables, Timothy Castagne.

Quinze touches de balle dans la surface estonienne : loin devant l’avant-centre Lukaku

Là aussi, c’est un chiffre surprenant : Doku est le Diable qui a touché le plus le ballon dans le grand rectangle adverse : quinze fois. Romelu Lukaku, l’avant-centre, le point d’appui de l’équipe, n’a eu que six touches de balle. Tous les autres sont largement en dessous.

C’est aussi Doku qui a tiré le plus au but (quatre fois), à égalité avec Big Rom. Mais l’attaquant de la Roma pourra quand même lui rétorquer qu’il a cadré à chaque fois, contre seulement une seule frappe entre les poteaux pour le gamin.

"J'ai tiré autant que toi Rom mais je n'ai cadré qu'une fois." ©JDM

Quatorze pertes de balle : Lukebakio était parti pour faire pire

C’est le revers de la médaille. Doku tente énormément et son jeu comporte des risques. Mardi, il a perdu quatorze fois le ballon, dont cinq fois dans son camp. Il a, de loin, le plus haut total des Diables.

On pourra quand même noter que Dodi Lukebakio qui n’a disputé que les 32 dernières minutes, a perdu neuf fois le ballon. Par minutes jouées, il fait donc encore “pire” que Doku. Le lot des joueurs de percussion mais Domenico Tedesco sait à quel point ce sont des armes qu’il doit choyer.