"On était plus costaud dès le début, dans tout ce qu’on a fait, et on a marqué plus vite. C’est la principale différence. On était meilleurs dans les dribbles, les passes, on a mieux trouvé les espaces. On a créé beaucoup d’occasions et on a marqué, cette fois. Le plus important était de marquer le premier, puis le deuxième est venu assez vite."

Quelle est la conclusion après ce genre de match ?

"On doit marquer les occasions qu’on a. Tout n’a pas été mauvais en Azerbaïdjan, mais tout n’a pas été très bon ce soir."

Qu’est-ce qui n’a pas été bon ?

"On a parfois manqué de patience en possession. Quand l’opposant est profond, les joueurs allaient trop vite vers l’avant, alors qu’il fallait plus de patience, je l’ai dit à la mi-temps. On a eu une meilleure structure en deuxième période."

C’est votre première victoire à domicile. Cela procure quel sentiment ?

"C’était fantastique, spécialement pour Jan (Vertonghen). Il a été buteur, capitaine et il a mérité son ovation à la sortie."

Vous faites confiance à Carrasco. Qu’apporte-t-il ?

"J’ai confiance en lui comme en tous les joueurs. Il est complet techniquement, a une très bonne mentalité. Il se bat à la perte du ballon, il prend des décisions rapides, avec ou sans ballon."

Pouvez-vous expliquer le choix de titulariser Mangala ?

"Le premier match en Azerbaïdjan, avec le voyage, a généré de la fatigue. Orel a fait un bon rassemblement et il méritait de jouer. Il est rentré directement dans le match, et j’ai apprécié. Sa titularisation n’était pas contre Youri (Tielemans)."

Doku aurait-il pu être plus efficace ?

"Il a très bien joué. S’il reste focus, quand il doit jouer juste, il est très bon."

L’Allemagne se cherche un sélectionneur. Que ferez-vous si vous êtes sollicité ?

"J’adore coacher la Belgique, rien ne changera (sourire)."

Qu’avez-vous pensé du match de Trossard ? Qu’est-ce qui a mieux fonctionné ce soir, pour lui ?

"Il a juste marqué. Mais je vous ai dit samedi, qu’il a joué un bon match en Azerbaïdjan. Il s’en est bien sorti entre les lignes, et il a fait la différence."

La Belgique est quasiment qualifiée. Quel va être votre but ?

"Mais on n’est pas encore qualifié. Si on peut finir le travail en Autriche, on le fera, mais le football est incroyable."