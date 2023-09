Domenico Tedesco explique pourquoi Doku n'a pas été titulaire contre l'Azerbaïdjan: "Non, il n'est pas un joker"

On s’attendait à voir Jérémy Doku, en forme et fraîchement transféré à Manchester City commencer le match contre l’Azerbaïdjan. Domenico Tedesco a expliqué sa décision: "Bien sûr que c’est un choix compliqué, vu le nombre de bons joueurs (NDLR : surtout sur les flancs). Ce n’était pas un choix contre Jérémy, mais pour Johan (Bakayoko) et Yannick (Carrasco), pour qui on a opté dans le onze."